Adelsheim. (dore) Das neue Post-Schild über dem Eingang in der Marktstraße 18 hängt schon: Bald hat Adelsheim wieder eine Postfiliale. "Die Eröffnung ist geplant für Donnerstag, 14. August", informierte Marc Mombauer, Pressesprecher Regionale Kommunikation Süd der DHL-Group, am Dienstag auf Nachfrage der RNZ. Die Öffnungszeiten der Filiale in dem Gebäude zwischen der Bäckerei Webers und der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote