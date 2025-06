Adelsheim/Hemsbach. (dore) Im Zuge des Neubaus des Elektronischen Stellwerks Osterburken erneuert die Deutsche Bahn auch den Bahnübergang in der Osterburkener Straße an der Station "Adelsheim Nord" bei Hemsbach. An dem Bahnübergang erfolgte nun bereits der Rückbau der Straßenkörper, informierte ein Bahnsprecher auf Nachfrage der RNZ.

An der Station "Adelsheim Nord" wird die Straße im