Adelsheim. (dore) In die Ladenzeile in der Adelsheimer Marktstraße 20 kehrt wieder Leben ein: Am Montag, 5. Mai, eröffnet dort eine neue Filiale der Bäckerei Webers.

Bevor der Laden leer stand, befand sich hier eine Filiale der insolvent gegangenen Stadtbäckerei Trabold. Die Bäckerei Webers backt in der Backstube in Königshofen täglich frisch und beliefert täglich über 30 Filialen in der Main-Tauber-Region, in Würzburg, Wertheim und dem Odenwald. Dazu kommen über 20 SB-Stationen in Supermärkten der Region, unter anderem auch im Rewe in Adelsheim.

Die neue Filiale in der Marktstraße soll laut einem Aushang am Schaufenster täglich ab 6 Uhr für die Kunden geöffnet haben.