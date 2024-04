Adelsheim. (suz) "Das ist für uns wie ein Baby", so beschreiben Anstaltsleiterin Katja Fritsche und Geschäftsführer Cem Eligül, stellvertretend für alle Beteiligten, das neu eröffnete "Knast-Lädle" der Justizvollzugsanstalt Adelsheim. Die ursprüngliche Idee für den Laden kam von Katja Fritsche selbst. Seit sie dort arbeitet, ist es ihr "ein Anliegen gewesen". Der Laden bildet nun einen "Ort der Begegnung", durch den die JVA den Vorhang aufmachen und auch abseits des alljährlichen Weihnachtsbasars präsentieren kann, was "innerhalb der Mauern passiert", so Fritsche.

Die anfängliche Suche nach einer Räumlichkeit für den Laden war schwer. Dann fand man auf dem Gelände der hauseigenen Gärtnerei eine alte Abstellkammer, die anschließend umgebaut wurde. Auch der Verkaufsraum ist etwas ganz Besonderes, denn "das einzig Fremde darin ist der Boden". Alle Möbel, die gesamte Ausstattung und die Deko sind "selbst gebaut", vor allem von der Schreinerei der Adelsheimer JVA.

Der Verkaufsbereich erstrahlt im für die JVA typischen Gelb. Foto: Susa Schweizer

"Spezifisch für den Verkaufsraum braucht man auch neue Produkte", erzählt Geschäftsführer Cem Eligül. Für alle Beteiligten und Außenstehende ist es schön zu sehen, dass in der JVA "brauchbare und sinnvolle Produkte entstehen". Und für die Inhaftierten ist es ein gutes Ziel, auf das sie hinarbeiten können.

Die Produkte sind nicht nur sinnvoll, sondern vor allem besonders, individuell und so gar nicht beliebig. Sämtliche Produkte und Angebote werden in den verschiedenen Werk- und Ausbildungsbetrieben sowie in arbeitspädagogischen Gruppen hergestellt und dann im Laden verkauft.

Es gibt zudem eine "sehr gute und enge Zusammenarbeit" zwischen den verschiedenen Justizvollzugsanstalten und den anderen VAW-Betrieben in ganz Baden-Württemberg, denn auch die Produkte des "Vollzuglichen Arbeitswesens" werden im "Knast-Lädle" verkauft. Das Angebot reicht von Holzarbeiten über Produkte aus der Bäckerei und Metzgerei sowie Wein und Sekt bis hin zu Taschen und Stiften. An die Umwelt wird ebenfalls gedacht: Die JVA in Heimsheim steuert "Fair-Becher" bei, die biologisch abbaubar sind, und die angebotenen Taschen werden aus alten Planen hergestellt.

Das Angebot des Ladens ist saisonal unterschiedlich. Zu besonderen Anlässen gibt es passende Produkte: zum Beispiel Osterlämmer und Holzhasen an Ostern. Eligül freut sich, dass das Angebot bereits "relativ gut von den Bürgern angenommen" werde. "Wir schauen nun, wie wir die Produktpalette noch verändern und erweitern können."

Info: Das "Knast-Lädle" hat jeden Freitag von 11 bis 14.30 Uhr geöffnet.