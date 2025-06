Adelsheim. (pm) Das Kinomobil Baden-Württemberg macht am Dienstag, 24. Juni, wieder Station im Kulturzentrum in Adelsheim. Gezeigt werden dabei folgende Filme:

> "Young Hearts" (16.30 Uhr; Belgien/Niederlande 2025; Länge 97 Minuten; FSK: ab 6 Jahren): Elias wohnt in einem beschaulichen Dorf in Belgien und steckt mit seinen 14 Jahren mitten in der Pubertät. Als der gleichaltrige Alexander ins Nachbarhaus einzieht, hat Elias jemanden gefunden, mit dem er sich austauschen kann.

Schnell werden die beiden Freunde, doch als Alexander ihm erzählt, dass er auf Jungs steht, stürzt das Elias in ein Gefühlschaos. Ein herzerwärmender Film über die erste große Liebe. Regie: Anthony Schatteman

> "Juliette im Frühling" (19.30 Uhr; Frankreich 2024; Länge 96 Minuten; FSK: ab 12 Jahren): Im Mittelpunkt steht Juliette, eine junge Künstlerin, die Kinderbücher illustriert. Für einen Urlaub bei ihrer Familie verlässt sie Paris und hofft auf ein bisschen Erholung und Abstand von ihren Alltagsproblemen. Aber Nein, statt Ruhe und Entspannung zu finden, wird Juliette in einen schier bodenlosen Strudel innerfamiliärer Angelegenheiten gezogen. Regie: Blandine Lenoir.