Von Andreas Hanel

Adelsheim. "Das ist doch der Tafelladen." Diese Meinung ist immer noch in den Köpfen vieler, sagt Arieam Woldesilase im Gespräch mit der RNZ. Gemeint ist die DRK-Tafel in der Lachenstraße in Adelsheim, die es allerdings schon seit gut einem Jahr nicht mehr gibt – oder zumindest nur noch in abgespeckter Form. Vielmehr hat der DRK-Kreisverband Buchen dort vor einem Jahr ein Begegnungscafé errichtet, das mit inzwischen einer Vielzahl an Aktionen und Angeboten Menschen zusammenbringen möchte. "Hier ist jeder willkommen", betont Arieam Woldesilase, die als Projektkoordinatorin unter anderem für das Begegnungscafé zuständig ist.

Die Idee mit dem Begegnungscafé hatte Steffen Horvath, Kreisgeschäftsführer des DRK Buchen, berichtet sie. Da in Buchen die Nachfrage immer größer wurde, hatte man im vergangenen Jahr dort in der Bödigheimer Straße eine Tafel eingerichtet. In diesem Zuge ist die Tafel von Adelsheim nach Buchen gezogen – zumindest zum Teil. Dann war die Frage, was wird aus der freien Fläche des ehemaligen Verkaufsraums in Adelsheim, wenn hier nur eine Ausgabestelle errichtet werden soll?", berichtet Arieam Woldesilase. Und so kam die Idee eines Begegnungscafés auf, in dem noch die Tafel in abgespeckter Form integriert ist.

Unterstützung gab es bei der Umsetzung der Pläne für das Begegnungscafé von der Stadt Adelsheim bzw. vom Citymanagement und dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (ZIZ). Durch dieses konnte das DRK die Umgestaltung und Renovierung der Räumlichkeiten in der Lachenstraße vornehmen. "Die ehemaligen Räumlichkeiten des Sozialladens, die wir damals von der Caritas übernommen hatten, waren sehr renovierungsbedürftig", so die Projektkoordinatorin.

Und so erstrahlen nun die Räumlichkeiten im neuen Glanz. Dabei ist deren Nutzung zweigeteilt: Im hinteren Bereich gibt es immer noch die Tafel. Allerdings "wird hier nichts mehr sortiert. Das passiert alles in Buchen", informiert Arieam Woldesilase. In Adelsheim hat die Tafel dienstags und donnerstags jeweils von 11 bis 13 Uhr geöffnet.

Im großen Raum im vorderen Bereich, in dem das Begegnungscafé mit Toiletten, einer Küche und freiem Wlan untergebracht ist, ist Platz für bis zu 30 Besucher. "Mittlerweile laufen die Projekte, die wir hier anbieten, ziemlich gut", berichtet Arieam Woldesilase.

Im Monatsverlauf gibt es mehrere Aktionen: Gerade der Stammtisch für Senioren mit Kaffee und Kuchen wird gut angenommen. Bis zu 15 Personen nehmen jeweils daran teil. Aber auch für die Kleinen gibt es etwas – wie zum Beispiel Spielenachmittage, an denen auch Senioren teilnehmen, oder das Angebot für Origami für Kids sowie das Kürbisschnitzen im Herbst. Außerdem beteiligt sich das Begegnungscafé in diesem Jahr wieder am Sommerferienprogramm mit einigen kreativen Beiträgen. Darüber hinaus werden Denksport oder ein Strick- und Häkeltreff angeboten.

Außerdem bietet man die Räumlichkeiten auch für Vereine an, die sonst keinen festen Treffpunkt haben. So kommt etwa die Kunstschule "Kreativ" aus Schöntal regelmäßig ins Begegnungscafé nach Adelsheim. Apropos Vereine: Geplant ist auch, die Zusammenarbeit mit Vereinen und Organisationen zu forcieren, erklärt Arieam Woldesilase.

Generell soll das Angebot weiter ausgebaut werden, allerdings müsse man stets testen, wie die jeweiligen Aktionen angenommen werden, so die Projektkoordinatorin.

Vor Ort wird das Projekt mit zwei Mitarbeiterinnen organisiert und geplant. Finanziert wird das Café vom DRK Buchen. "Wir suchen weiterhin Ehrenamtliche, die Lust haben, uns bei der Erweiterung unseres Begegnungscafés zu unterstützen und etwas für die Bürger tun", sagt Woldesilase. Und so seien auch Personen, die weitere Aktionen anbieten wollen, immer willkommen. Das gilt auch für Spenden in Form von Spielen oder Bastelsachen.

Info: Weitere Infos im Whatsapp-Kanal des Begegnungscafés.