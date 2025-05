Von Andreas Hanel

Adelsheim. In Sachen Kindergartenplätze ist man mit den vier Kindergärten der Gesamtstadt Adelsheim – dem evangelischen und katholischen Kindergarten in Adelsheim, dem evangelischen Kindergarten in Sennfeld sowie dem Naturkindergarten – weiterhin gut aufgestellt.

Das zeigt die jährliche Bedarfsplanung, die Kämmerer Rainer Schöll am Montagabend in