Frisch renoviert eröffnete am Dienstag das DRK-Begegnungscafé in Adelsheim. An zwei Tagen in der Woche wird weiterhin auch die Tafel-Ausgabe in der ehemaligen Dr. Weng’schen Apotheke stattfinden. Zudem ist ein abwechslungsreiches Freizeitangebot geplant. Foto: Peter Lahr