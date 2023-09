Von Michael Abschlag

Zürich. Drei Tote an einem Waldstück, ein traumatisiertes Kind, ein herrenloses Motorrad – dieser Tatort um die beiden Züricher Ermittlerinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) beginnt düster und rätselhaft. Wenig später steigt Ott für eine Befragung auf einen Beobachtungsturm im Wald, wohl auch ein Symbol für ihren Versuch, einen Überblick zu gewinnen – was ihr und dem Zuschauer allerdings nicht so schnell gelingt.

Was ist passiert? Jemand hat die Eheleute Marco Tomic (Patric Gehrig) und Julie Perrier (Samia von Arx) sowie den befreundeten Bankberater Jakob Bachmann (Uwe Schwarzwälder) erschossen. Am Tatort stoßen die Ermittlerinnen noch auf Tomics und Perriers Tochter, die sechsjährige Ella (Maura Landert) – die einzige Zeugin, die schwer traumatisiert ist und kaum spricht. Grandjean und Ott entdecken bald gleich zwei interessante Spuren.

Erstens: eine von Tomic und Perrier entwickelte App, die vor Gesichtserkennung schützt – wollte ein skrupelloser Hersteller von Drohnen und Überwachungssoftware die für ihn schädliche Technologie stoppen? Zweitens: Tomic und Jakob waren einst Mitglieder einer kroatischen Miliz im Bosnienkrieg und an Massakern beteiligt – wollte jemand Rache üben.

Worum geht es wirklich? Das ist die Frage. Um die Verlockungen und Gefahren moderner Überwachung, von Drohnen und Gesichtserkennung? Oder um alte, ungesühnte Kriegsverbrechen und Traumata, die nie verheilen? Beide Themen werden behandelt, beide sind interessant – hängen aber inhaltlich nicht wirklich zusammen.

Wie schlagen sich die Ermittler? Im Großen und Ganzen recht gut. Vor allem Grandjean entdeckt eine neue, mütterliche Seite an sich: Sie wird für die zur Vollwaise gewordenen Ella zur wichtigsten Bezugsperson, die Szenen zwischen ihnen sind tatsächlich anrührend. Ott übernimmt derweil die klassische Ermittlungsarbeit.

Was ist die Stärke dieser Folge? Wälder, die dahinsausen, gläserne Bürotürme vor historischer Altstadtkulisse: Es ist ein durchaus ungewöhnlicher Blick, den der Film auf das beschauliche Zürich einnimmt. Dass, passend zum Thema, Aufnahmen von Drohnenkameras als ästhetisches Element benutzt werden, verleiht dem Krimi eine besondere stilistische Note.

Was sind die Schwächen? Anders als den Drohnenkameras fehlt dem Film entschieden der Fokus. Die Gefahren moderner Technik, Kriegsverbrechen in Jugoslawien, Traumabewältigung bei Kindern: Hier hat man offenbar versucht, möglichst viel in einen Film zu packen. Da wäre die Konzentration auf ein einziges Thema besser gewesen.

Und sonst? "Vögel statt Drohnen" könnte die Devise dieses Films lauten. Ellas kleiner Piepmatz, der in einem Käfig vor sich hin zwitschert, ist der heimliche Star dieses Films – und trägt sogar indirekt zur Aufklärung des Falls bei.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? Vorsicht bei moderner Überwachungstechnik – sonst tauchen selbst in der demokratischen Schweiz irgendwann Leute mit Orwellschen Kontrollfantasien auf. Außerdem: Versöhnung ist besser als Rache, und Gewalt fällt am Ende immer auf den Urheber selbst zurück.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Durchaus – wenn man bereit ist, über das Springen zwischen den Themen und die eine oder andere Länge hinwegzusehen.