Von Caspar Oesterreich

Region Mosbach. Die gute Nachricht vorweg: Die Reparatur an der Telefonleitung der 84-jährigen Seniorin aus Trienz hat am Donnerstag begonnen. "Als ich morgens durch die Waldstraße gefahren bin, standen zwei VW-Busse dort, und drei oder vier Bauarbeiter waren mit den Tiefbauarbeiten beschäftigt", berichtete Heinz Hagendorn am Donnerstag im Gespräch