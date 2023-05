Brombach startet 750-Jahr-Feier in der Kirche

Oben auf dem Berg angekommen, sorgt der "Katzenbuckelblick" fürs nächste Highlight. Auch hier wird der belohnt, der genau hinsieht und Hans-Peter Nelius zuhört. Er erzählt ein wenig von der wechselvollen Geschichte Brombachs. Es gehörte mal den Herren von Steinach, von Harfenberg, von Hirschhorn, von Metternich-Burscheid, stand einst unter geistlichem Einfluss aus Worms und Speyer, nun unter weltlichem: Seit 1802 ist das Dorf am Rande Baden-Württembergs badisch, seit 1975 gehört es zur Stadt Eberbach. Gemarkungsgrenzen zur Stadt gibt es jedoch keine, und so fühlten und fühlen sich – nach einer spontanen, keineswegs repräsentativen Umfrage während dieser Wanderung – Bürgerinnen und Bürger auch heute noch eher nach Hirschhorn gezogen als nach Eberbach. Warum es zu Eberbach gekommen ist, konnte niemand beantworten: "Kommunale Gebietsreform eben", "willkürlich", "von oben bestimmt".

Sie werden so spannend erzählt von den kenntnisreichen "Insidern" Hans-Peter Nelius, Peter Layer, Robin Seib, Dennis Weber und Rouven Seib, dass auch Stadtarchivar Dr. Marius Golgath während der Wanderung die Ohren spitzt und die Kamera zückt. Für Stimmung sorgt Bürgermeister Peter Reichert, der in der im 13. Jahrhundert als Wehrkirche erbauten und in den Folgejahren erweiterten Maria-Magdalena-Kirche mit den Gästen einen Kanon anstimmt. Durch eine geschickte Glasverkleidung der Empore kann sie heute auch als Gemeindetreffpunkt genutzt werden. Sehenswert sind die wieder freigelegten Fresken im Altarraum, die bereits 1913 während einer Renovierung entdeckt worden sind.

Von Carmen Oesterreich

Ein „Wanderwurm“ aus rund 80 Teilnehmern schlängelt sich den Geisbergweg hoch. Foto: Carmen Oesterreich

Gemarkungsgrenzen zu ziehen ist vermutlich immer schwierig, bei den Brombachern waren sie wegen Weiderechten und großer Armut der Bevölkerung lange Zeit strittig. Die Menschen lebten damals von Viehzucht oder Gerberei. Doch wegen der zerklüfteten, recht steilen Hänge ließ sich die Gegend nicht leicht bewirtschaften. Frühere Wiesen wurden deshalb aufgeforstet.

Zurück zu Nelius, der von der kompliziert klingenden Brombacher Waldteilung (durch die Herrschaft Harfenberg) erzählt: 1823 gab es in Brombach 42 Hausplätze, davon 31 überbaut. Letztere erhielten Waldanteile der 764 Hektar großen Fläche, die anderen wurden mit jeweils 200 Gulden abgefunden. "Der Wald durfte aber weder verpachtet, noch an Ausmärker verkauft werden", so Nelius. Aus dem Protokoll von damals, 29. August 1823, zitiert er: "Jeder Waldbesitzer ist verpflichtet, dem Schullehrer ein halbes Klafter Brennholz zu liefern. Die eine Hälfte soll aus dem Hochwald, die andere Hälfte aus dem Schälwald kommen. Der Lehrer darf sich aus dem Wald drei Wagen Laub zur Einstreu holen."

Bildung ist wichtig, ebenso Besitz: Beim Katzenbuckelblick kann der aufmerksame Betrachter nun sehen, wie relativ kleinteilig Buchen, Roteichen und Douglasien "in Streifen" angepflanzt worden sind.

Weiter geht’s zum Dreimärkerstein, wo es natürlich auch wieder um Abgrenzung geht, nämlich die zu Heddesbach, Brombach und Langenthal. In den Stein gearbeitet sind die noch gut erkennbaren Wappen, das großherzoglich Badische mit Schleife, Krone und Reichsapfel sowie das großherzoglich Hessische für Langenthal mit seinem Krone tragenden Löwen.

Grenzsteine wurden früher häufig gesetzt. Wer Lust zum Graben hat, könnte unter ihnen Gaben, meistens Gebrauchsgegenstände aus alter Zeit finden, die definitiv den damaligen Landbesitzer ausweisen.

Der Dreimärker mit badischem Wappen für Brombach. Foto: Carmen Oesterreich

Nächster Stopp ist am sagenumwobenen Hinkelstein, der sich direkt an der – fast ebenfalls sagenumwobenen - Verbindungsstraße zwischen Brombach und Heddesbach befindet. Nach vielen Jahren Planung und Pfusch am Bau soll sie noch in diesem Sommer feierlich eröffnet werden und den Brombachern einen Umweg von gut 15 Kilometern ersparen. Doch das ist Zukunft; bei der Wanderung geht es mehr um die Vergangenheit.

Oder auch nicht. Denn nach dem Hinkelstein – zu dem sich einfach jeder selbst die kontroverse Geschichte vom Riesen ausmalen kann, der einen schweren Sandstein tragen musste, um die Grenze zwischen Heddesbach/Brombach zu markieren – stellt Rouven Seib stolz den zwischen 1970 und 1990 entstandenen, hoch gelegenen Sportplatz der Sportfreunde 1980 Brombach e. V. vor. "Seit 2022 erzeugen wir Strom in Eigenregie", erklärt er, und: "Jetzt sind wir nur noch ohne Wasser!". Die auch touristisch gesehen tolle Vision und mit Brombacher Witz auf die Spitze getriebenen Wünsche nach Tennisplatz, Reithalle, Golfplatz, Flugplatz bringen Bürgermeister Reichert ein wenig in Bedrängnis….

Also schnell weiter zum Gedenkstein für Erwin Seib, den "engagierten und hilfsbereiten Bürger, Landwirt und Privatwaldbesitzer von Brombach". Dennis Weber, stellvertretender Ortsvorsteher und Seibs Nachfolger als 1. Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Brombach-Heddesbach, hebt "seine waldspezifischen Fachkenntnisse, sein genaues Wissen aller Gemarkungslose und -grenzen und seinen besonderen Mut, die Anliegen der Waldbesitzer bis in die höchsten Landesgremien vorzutragen", hervor. Heute hat die FBG 119 Mitglieder mit einer Waldfläche von 398 Hektar und drei Körperschaften (Gemeinde Heddesbach, Stadt Eberbach und Evangelisches Pfarramt) mit circa 122 Hektar. Ziel sei die "Verbesserung des Holzverkaufs, aber auch die gemeinsame Beschaffung von Forstpflanzen, Werkzeugen und Schutzkleidung. Zudem sollen Waldwege unterhalten und neue Wege gemeinsam gebaut werden.

Die Wanderer erreichen das Bernhardkreuz, erstmals schriftlich erwähnt im Jahre 1556. Der Musiker Bernhard habe sich in eine Brombacher Magd verliebt und sei deswegen erschlagen worden. Andere "sagen", er habe als Sündenbock für einen fremdgegangenen Gutsbesitzer sterben müssen. Und wiederum andere sehen in dem Gedenkstein, auf dem kein Kreuz, aber vielleicht eine Einbuchtung für Weihwasser ist, am Rotkreuz-Fernwanderweg einfach einen Gebetsort.

Lustig wird es am Funkturm, der den Brombachern 1986/87 ein eigenes Fernseh-Testbild bescherte, und nochmal interessant wird es am Franzosenloch, einer riesigen, ausgegrabenen Senke mitten im Wald. Darin haben die Brombacher ihr Vieh und sich, vor allem ihre Frauen, während der Kriege vor Diebstahl schützen wollen. Sie war überzogen von Dornengestrüpp, damit niemand näher kam. So entgingen die Brombacher damals dem Tod durch Verhungern.

Die Maria-Magdalena-Kirche birgt manche Sehenswürdigkeit im Innern. Foto: Carmen Oesterreich

Den Wanderern knurrt mittlerweile der Magen, und weil sie schon fast fünf Stunden unterwegs sind, kürzt Peter Layer das ansprechende Programm ab und führt quer durch den Wald zum Schützenhaus. So lecker schmecken Bratwürste schon lange nicht mehr! Eine schöne Geste, dafür "Spenden" statt Geld anzunehmen. Ein mehr als gelungener Wandertag mit Wissenswertem zum kleinen Ortsteil Brombach neigt sich dem Ende zu. Noch lange wird miteinander geredet und weiterhin gerätselt, wie es sich nun mit dem Riesen zugetragen haben könnte.