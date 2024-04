Buchen. (tra) Die Welt wird momentan ein bisschen besser gemacht: Am gestrigen Donnerstag startete die bundesweite 72-Stunden-Aktion der Erzdiözese Freiburg und des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend, bei der Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis Sonntag anpacken werden, um soziale, interkulturelle oder ökologische Projekte zu verwirklichen.

Im Dekanat Mosbach-Buchen fanden mehrere dezentrale Auftaktveranstaltungen statt. Unser Foto zeigt stellvertretend die Veranstaltung in Buchen. Dort trafen sich am Alten Rathaus die Minis und Co. aus Waldhausen und Heidersbach sowie die Jugendfeuerwehr und ihre Freunde aus Buchen.

Nach einem lustigen Kennenlernspiel und einem Memory durften die Freiwilligen das Maskottchen "Stoppi" aus seiner Kiste befreien, und die Jugendfeuerwehr, die ein "Get-it-Projekt" gewählt hatte, lernte ihren Einsatzort kennen: Der Hasenpfad im Hasenwald soll auf Vordermann gebracht werden. Die Minis werden Grünflächen pflegen und ein Insektenhotel sowie eine Mariengrotte bauen.