Von Jürgen Hofherr

Waldbrunn. Mit einem begeisternden Chorkonzert, an dem fast alle Chöre der Gemeinde teilnahmen, feierte Waldbrunn in der Pfarrkirche St. Maria in Strümpfelbrunn ein weiteres Mal sein 50-jähriges Bestehen. Organisiert hatte das Jubiläumskonzert der ehemalige Ortsvorsteher und Gemeinderat Paul Scholl.

In einer kurzen Ansprache hob Bürgermeister Markus Haas hervor, dass die Gesangvereine, die Kirchenchöre und somit die Chormusik seit jeher ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Waldbrunn seien. Die meisten Chöre waren sogar schon weit vor der Gemeindegründung im Jahr 1973 in den selbstständigen Gemeinden bedeutsame Träger des kulturellen Dorflebens. So wurde der MGV Schollbrunn schon 1867 gegründet und gehört damit zu den traditionsreichsten Vereinen in der Region.

Da auch die anderen Chöre auf eine lange Geschichte zurückblicken und daher "die" Kultur- und Geschichtsträger auf dem Winterhauch sind, war es Organisator Scholl und Bürgermeister Haas ein großes Anliegen, die Vereine im Jubiläumsjahr zu präsentieren. Nach verschiedenen Veranstaltungen zum 50. Jubiläum der Gemeinde, wie dem Mitmachtag der Feuerwehr, dem Thermenfestival sowie Kutschenfahrten in allen Ortsteilen, krönten die Sängerinnen und Sänger den Festreigen mit einem würdevollen Konzert.

Mit Liedbeiträgen waren die evangelischen Kirchenchöre Dielbach, Waldkatzenbach und Strümpfelbrunn, der katholischen Kirchenchor Waldbrunn und die Männergesangvereine aus Strümpfelbrunn, Schollbrunn, Dielbach und Waldkatzenbach sowie die Junge Harmonie Schollbrunn aktiv. Die Chöre boten ein gut abgestimmtes Programm, das die ganze Bandbreite des Chorgesangs zeigte. Dabei präsentierten sich die Sängerinnen und Sänger stimmgewaltig und fantastisch vorbereitet.

Dies bewiesen auch die Kirchenchöre bei ihrem gemeinsamen Auftritt mit den Stücken "Lobet den Herrn der Welt" und "Schaut auf die Welt", bevor die Männerchöre der verschiedenen Vereine das Programm mit "Abendfrieden" und "Griechischer Wein" beschlossen. Nachdem Publikum und Chöre gemeinsam das Badnerlied zum Besten gegeben hatten, wurden die Sänger vom Publikum mit lange anhaltendem Beifall und stehenden Ovationen gefeiert.

Mit dem Weihnachtsnaturparkmarkt am 10. Dezember rund ums Rathaus in Strümpfelbrunn wird das Jubiläumsprogramm zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Waldbrunn fortgesetzt.