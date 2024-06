Adelsheim. (bd.) Auf 40 Jahre im öffentlichen Dienst, davon 30 Jahre in der Jugendvollzugsanstalt (JVA) in Adelsheim, kann Amtmann Martin Knapp zurückblicken. Dieser Tage erhielt er aus den Händen von Anstaltsleiterin Katja Fritsche die Dankesurkunde zum seltenen Jubiläum. Seit Oktober 2003 steht der gebürtige Mosbacher dem "Krankenrevier", also der medizinischen Abteilung der JVA vor, weshalb Fritsche ihren "Revierleiter" bisweilen ironisch "Professor Sauerbruch" nennt.

Vor der Übernahme dieser Führungsposition hatte Knapp unterschiedliche berufliche Qualifikationen erworben: Zunächst hat er im Salon seiner Mutter eine Friseurlehre absolviert, dann hat er sich als Soldat auf Zeit bei der Bundeswehr zum Krankenpfleger ausbilden lassen. Nach zehn Jahren tauschte er deren Uniform gegen die des Vollzugsbeamten und durchlief als Obersekretäranwärter ab Oktober 1994 dessen zweijährige Ausbildung, die er erfolgreich abschloss. Anschließend absolvierte er neben dem Job eine neunmonatige Zusatzausbildung für "Bedienstete im Jugendstrafvollzug".

Nach seiner Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit zum 1. Oktober 1998 wurde er im Februar 2000 zum stellvertretenden "Revierleiter" bestellt, dreieinhalb Jahree später wurde ihm die Leitung übertragen. Nach mehreren Beförderungen wurde er 2018 zum Oberinspektor im Justizvollzugsdienst ernannt, in den gehobenen Dienst übernommen und 2023 zum Amtmann ernannt.

Anstaltsleiterin Fritsche schätzt an Knapp seine pragmatische Art, die Aufgaben in der Krankenabteilung zu erledigen und zu delegieren. Er sei ein einfallsreicher, kontaktfähiger, routinierter Allrounder, der alles rund um die medizinische Versorgung im Blick habe. Da die JVA nicht über einen festen Anstaltsarzt verfüge, habe Knapp als "Cheforganisator" den Einsatz der verschiedenen Ärzte, die stundenweise vor Ort kämen, sowie der ergänzend eingesetzten "Videoklinik" zu koordinieren.

Den inhaftierten jungen Männern könne Knapp manches beibringen. Er versorge sie nicht nur mit der notwendigen Medizin, sondern schenke ihnen die Aufmerksamkeit, die sie für ihre manchmal gar nicht unbedingt körperlichen Beschwerden im Krankenrevier suchten. Auch deren Angehörige binde er in die Behandlung ein, wo es nötig sei. So habe er schon die eine oder andere spontane Wunderheilung erreicht durch seine pragmatische, verständnisvolle Art.

"Ich bin ja eher schlicht und sag’ so manches als Gedicht", bedankte sich der Geehrte mit kurzen Reimen. "Schalten und walten ist mir lieber als verwalten", bekannte er glaubwürdig, bevor er seine Kollegen der medizinischen Abteilung lobte: "Ich habe das beste Revierteam und somit sind wir das beste Revier im ,Länd‘", sagte er selbstbewusst und sicherte Fritsche abschließend zu, er "werde unseren Revierkahn auch bei Gegenwind und Wellen bis Dienstzeitende im November 2025 auf Kurs halten".