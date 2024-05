Von Rüdiger Busch

Hettingen. "Der besondere Gemeinschaftsgeist, die Vielzahl an Persönlichkeiten mit besonderen Talenten und die lebensbejahende Grundeinstellung zu Festen und Feiern: Das alles zeichnet Hettingen aus!" Dass Landrat Dr. Achim Brötel mit seiner Beschreibung genau ins Schwarze getroffen hatte, das bewiesen die Heddemer am Samstagabend beim Festabend "1250 Jahre Hettingen" im vollbesetzten Festzelt. Das bunte Programm aus ganz viel Musik, Vorführungen und Reden war eine abendfüllende Liebeserklärung an Heddje.

Der Großteil der Besucher bewies dabei eine bewundernswerte Ausdauer, denn für die meisten hatte der Festtag bereits um 11 Uhr mit dem Klassentreffen im XXL-Format begonnen. Gundolf Scheuermanns Idee, dass sich die Jahrgänge aus sieben Jahrzehnten zum Jubiläumsfest treffen könnten, war auf sensationelle Resonanz gestoßen: 50 Jahrgänge mit insgesamt mehr als 900 Teilnehmern, die teilweise auch au Übersee angereist waren, machten das Treffen und die damit verbundene Heimattour durch Heddje zu einem riesigen Erfolg. Viele Teilnehmer hatten sich so viel zu erzählen, dass die Redner mitunter Mühe hatten, mit ihren Botschaften nach ganz hinten durchzudringen – doch das war nur ein kleiner Makel eines perfekten Festtags.

Für beste Stimmung sorgte den ganzen Abend über die für das Jubiläum zusammengestellte "1250-Johr-Kapelle" um Bandleader Ingo Raab. Mit ihren pfiffigen Texten zu bekannten Melodien sorgten sie für einen Höhepunkt nach dem anderen und ernteten tosenden Applaus. Nach dem Einzug legten sie gleich los mit "Willkommen in Heddje", einer Hymne auf das Maurerdorf. Eine erstklassige Idee war auch der Festzug durch das Zelt: Angeführt vom "Döfeles-Bu" Wolfgang Knühl ("Er macht den Job seit der 1200-Jahr-Feier") zogen die Ehrengäste durchs Zelt.

Auch der Eingemeindung widmete die Jubiläumskapelle ein Stück. Ihre Erkenntnis: "Buche ghört zu Heddje und das scho 50 Johr!" Das Jubiläum des FC Viktoria ("Schwarz und Weiß, wie lieb ich Dich") besangen sie ebenso gekonnt wie ihre Liebe zur Heimat: "Heddje, Du bisch in meim Herz und in meim Kopf" (zur Melodie von "Penny Lane").

Dass man die Heimat nicht nur besingen, sondern ihr auch tänzerisch huldigen kann, das bewies die Schautanzgruppe der FG "Hettemer Fregger" (Trainerinnen Nora Mackert, Annika Gremminger, Paulina Kern und Kim-Joana Kreuter) mit ihrem Tanz und der Botschaft: "Zuhause ist die Heimat am schönsten!"

Stilecht in Maurerkluft starteten die Kunstturner des FC Viktoria ihren Auftritt. Unter begeistertem Beifall entledigten sie sich aber bald der Arbeitshosen und zeigten dann im Turnerdress, weshalb diese starken Männer das Aushängeschild Heddjes sind: verblüffende Akrobatik, bewundernswerte Körperbeherrschung und das Ganze perfekt choreografiert – ein sagenhaft guter Auftritt.

Die Lacher auf ihrer Seite hatten Eckehard, Joachim und Johannes Kirchgeßner mit ihren "Heddemer Gschichdli" aus der Feder von Willi Kirchgeßner: Da blieb kein Auge trocken.

Ach ja: Reden durften natürlich nicht fehlen. Auf eine kurze Reise durch 1250 Jahre Hettingen nahm Ortsvorsteher Timo Steichler das Publikum mit. Sein Fazit: Trotz aller Veränderungen "ist der Geist der Gemeinschaft lebendig geblieben". Steichler dankte dem Organisationsteam des Jubiläums, den Festwirten, allen Helfern und besonders Gundolf Scheuermann. Letzterer stellte das neue Heimatbuch "Heddemer Heimatbrief-Chronik" in kurzen Auszügen vor, und Gerda Mackert steuerte ein Gedicht über das Maurerdorf bei.

Auf gleich zwei Zusammenschlüsse gegen den Willen der Hettinger wies Minister Peter Hauk hin: 1952 seien mehr als 90 Prozent gegen den Zusammenschluss von Baden und Württemberg gewesen, ebenso wie 1974 gegen die Eingemeindung, "Heute können wir alle froh über das starke Land Baden-Württemberg und die starke Stadt Buchen sein!"

"Hettingen hat einen tollen Festtag hingelegt", unterstrich Bürgermeister Roland Burger und lobte die Verbundenheit der Hettinger, auch der vielen auswärts lebenden. "Die schwersten Geburten bringen manchmal die schönsten Kinder hervor", sagte Burger, "dafür ist Buchen das beste Beispiel." Aus schwierigen Anfängen sein eine Stadt der Vielfalt geworden, in der die 14 Stadtteile ihre Besonderheiten bewahrt hätten.

Auch der frühere Landtagsabgeordnete und langjährige Heddemer Manfred Pfaus erinnerte an die Kommunalreform. Die anfangs ablehnende Haltung habe sich geändert, als die Interessen der Stadtteile im Zuge der Verhandlungen gestärkt wurden: "Da drehte sich die Stimmung, und heute können wir sagen: Es war eine gute Lösung!"

"Was würden wir nur ohne den Lorscher Kodex machen? Es wäre ein freudloses Leben ohne Feste und Feiern", sagte Landrat Brötel augenzwinkernd mit Blick auf die Ersterwähnung Hettingens im Jahre 774. Hettingen bekenne sich aber nicht nur zu seiner Geschichte, sondern habe auch die Zukunft fest im Blick: "Deshalb darf Hettingen selbstbewusst nach vorne schauen."