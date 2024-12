Landau/Wiesloch. (tt) Ein Patient, der in einer geschlossenen Reha-Station des Maßregelvollzugs im Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) untergebracht ist, hat sich am Zweiten Weihnachtsfeiertag aus der Einrichtung entfernt.

Der 38-Jährige war gegen 19.50 Uhr vom Personal als vermisst gemeldet worden, teilte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mit. Vier Stunden später trafen ihn Beamte der Bundespolizei am Bahnhof in Landau an. Während der Kontrolle floh der Mann, konnte aber von den Einsatzkräften eingeholt, widerstandslos festgenommen und zurück ins PZN gebracht werden, heißt es in der Mitteilung.

Auf Nachfrage teilt das PZN mit, dass im aktuellen Fall die Leitung des Maßregelvollzugs und die Polizei Hand in Hand gearbeitet hätten. Der 38-Jährige sei vom Chefarzt des Maßregelvollzugs, Christian Oberbauer, als nicht gefährlich eingeschätzt worden, heißt es weiter. Der Mann sei aufgrund eines gerichtlichen Unterbringungsbeschlusses im PZN.