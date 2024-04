Metropolregion. (pol/dpa/sake) Der Fernverkehr der Deutschen Bahn läuft nach größeren Beeinträchtigungen durch das Unwetter am Dienstagmorgen überwiegend wieder normal. Große Verspätungen gebe es nur noch zwischen Nürnberg und Erfurt, teilte ein Bahn-Sprecher am frühen Dienstagmorgen mit.

Polizei und Feuerwehr wurden am Montagnachmittag bis in die Abendstunden im Rhein-Neckar-Raum zu etlichen Einsätzen gerufen.

Stürmischer Wind ließ etliche Bäume umstürzen, Dächer wurden abgedeckt und Steine wurden auf Straßen gewehrt. Polizei und Feuerwehr seien zu einer Vielzahl von Einsätzen ausgerückt, teilte das Polizeipräsidium Mannheim mit. Verletzte gebe es nicht. Der entstandene Sachschaden lasse sich noch nicht beziffern.

Im Stadtgebiet Mannheim seien durch starke Sturmböen etliche Bäume umgestürzt oder Äste abgebrochen und auf Fahrzeuge und Gebäude gefallen, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Es gebe auch abgedeckte Dächer. Neben den Abteilungen der freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr sei auch das THW Mannheim alarmiert worden, um bei der Abarbeitung einer größeren Einsatzstelle in Neckarau mit Spezialgerät zu unterstützen.

In Rheinland-Pfalz wurden Bäume entwurzelt, Autos und Stromleitungen beschädigt, Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz.

Allein die Feuerwehr in Ludwigshafen musste 80 Mal ausrücken musste. Verletzt wurde nach Informationen des Polizeipräsidiums jedoch niemand. Nur das Polizeipräsidium Rheinpfalz verzeichnete in seiner Region drei wetterbedingte Verkehrsunfälle, die aber alle glimpflich ausgingen.

Allerdings gab es einige Sachschäden: Umgewehte Zäune und Schilder beschädigten elf Autos im Gebiet des Polizeipräsidiums in Ludwigshafen, so ein Sprecher. Dort wurden demnach außerdem drei Gebäude beschädigt. Zudem brachte der Wind in Ludwigshafen einen Wäscheständer zum Fliegen: Die Feuerwehr entdeckte ihn nach eigenen Angaben in einem Baum – etwa 25 Meter über dem Boden.

Teuer wurde es in Westhofen bei Worms: Dort trafen aufgewirbelte Gegenstände drei parkende Autos und einen Bauwagen, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Dabei sei ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden. Auch Äste, Verkehrsschilder und Bauzäune fielen auf einzelne parkende Autos, etwa in Speyer oder Landau.

Das Unwetter beeinträchtigte auch den Zug-Fernverkehr: "Einzelne Strecken sind gesperrt und es kommt zu Umleitungen mit Verspätungen", teilte die Deutsche Bahn mit. Ein dpa-Reporter berichtete, am Frankfurter Hauptbahnhof rolle kein Zug mehr. Unwetterschäden gibt es laut Bahn im Raum Würzburg Hauptbahnhof.

Von den Beeinträchtigungen betroffen sind Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. So würden die ICE-Züge zwischen Hanau und Gießen umgeleitet, ebenso die ICE zwischen Göttingen und Kassel, teilte die Bahn mit.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte ab dem Nachmittag landesweit einzelne Gewitter prognostiziert. Es gebe starke bis stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von rund 70 Kilometern pro Stunde, auf einzelnen Schwarzwaldgipfeln seien sogar 110 km/h möglich.

Update: Dienstag, 16. April 2024, 15.50 Uhr