tmn/csw. Besonders zu Beginn des Studiums kann die Vielzahl von Seminaren, Vorlesungen und Prüfungen schnell zu einer Überforderung führen. Umso wichtiger ist, sich seine Zeit klar und sinnvoll zu strukturieren.

Michael Lindner ist Coach für Zeit- und Selbstmanagement und Dozent an der Technischen Hochschule Köln. Im Interview mit dem Portal "abi.de" gibt er Tipps, wie viel und welche Form von Planung im Studium und darüber hinaus Sinn macht.

> Mit Stundenplan durchs Studium: Das Konzept "Timeboxing" erinnert viele an Schulzeiten. Dabei geht es darum, einen Stundenplan zu erstellen. Laut Michael Lindner, Coach für Zeit- und Selbstmanagement, ist es nicht nur wichtig, Vorlesungen einzuplanen, sondern auch bestimmte Lernzeiten festzulegen. Der Stundenplan kann individuell gestaltet werden, um den eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden: "Es gibt Leute, die sehr detailliert planen und für die das total super ist, und es gibt andere, die eher eine gröbere Planung bevorzugen", so der Dozent an der Technischen Hochschule Köln.

Es ist sinnvoll, die Lernzeit für Fächer, die als anspruchsvoller empfunden werden oder in denen man sich schwerer tut, frühzeitig zu planen. Zusätzliche Zeit etwa für die Vertiefung des Vorlesungsstoffs kann dem Fachmann zufolge hier besonders hilfreich sein.

> Prioritäten setzen: Fallen viele Aufgaben auf einmal an, kann es helfen, erst mal Ordnung ins Chaos zu bringen. Wichtigstes Handwerkszeug dazu: priorisieren. Dafür zunächst einmal eine Liste mit allem anlegen, was so ansteht, ganz egal worum es geht – Dinge rund ums Studium wie Alltägliches. Dann werden die Aufgaben unterteilt. Dabei gilt als Faustregel: Wichtigkeit geht vor Dringlichkeit. Als "A" kategorisiert man Dinge, die sehr wichtig sind und/oder keinen Aufschub dulden. In Kategorie "B" fallen Angelegenheiten, die terminiert sind oder zu deren Erledigung man auch jemanden um Unterstützung bitten kann. Was delegiert oder reduziert werden kann, gehört in Kategorie "C".

> Ein Kalender für alles: In Bezug auf die Wahl des Kalenders empfiehlt Lindner, sich auf einen einzigen zu beschränken. Oftmals werde der Fehler begangen, separate Kalender für Geburtstage, Termine und das Studium zu führen. Durch die Zusammenführung aller Termine in einem Kalender bekommt man eine bessere Übersicht – ob dieser nun analog oder digital sein soll, bleibt der persönlichen Vorliebe überlassen.

> Auch an Pausen denken: Der viele Input kann am Anfang herausfordernd sein – doch mit der Zeit fällt das Lernen leichter. Von Anfang an sollte man sich antrainieren regelmäßige Pausen einzulegen, um möglichst effektiv zu arbeiten. Wer wann eine Pause braucht, ist individuell verschieden. Aber zum Einstieg hilft folgende Faustregel: Nach 25 Minuten Lernen zwei Minuten Pause einplanen, nach 45 Minuten fünf Minuten und nach drei bis vier Stunden eine größere Pause von ein bis zwei Stunden. Mit der Zeit entwickelt man eine eigene Lernroutine und kennt sich besser. Dann kann man auch anfangen, die Faustregel zu individualisieren.