Donnerstag, 09. Oktober 2025

Wohin damit?

So werden Batterien richtig entsorgt

Leere Batterien einfach in den Hausmüll werfen? Das ist in Deutschland nicht erlaubt. Doch wo gehören ausgediente Energiespender stattdessen hin?

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 08:10 Uhr 1 Minute, 31 Sekunden

Alte Batterien dürfen nicht einfach in den Hausmüll geworfen werden. Foto: Christian Charisius/dpa​

Düsseldorf. (dpa-tmn) Ob nun Blockbatterie, Knopf- oder Rundzelle: Batterien gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Sollen sie entsorgt werden, ist die Frage ihrer vorherigen Nutzer aber oft identisch: wohin nur mit den saftlosen Teilen? Denn im Hausmüll haben sie nichts verloren.

Loswerden kann man die Batterien stattdessen im Handel. Der ist zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet,