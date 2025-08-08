Freitag, 08. August 2025

zurück
Plus Was ist es genau?

So bestimmen Sie Ihren Gartenboden selbst

Ton, Sand oder Schluff? Die Bodenart entscheidet über Pflegeaufwand und Pflanzengesundheit. Nur wer weiß, worauf er pflanzt, kann wirklich gärtnern.

08.08.2025 UPDATE: 08.08.2025 10:41 Uhr 1 Minute, 35 Sekunden
Klebrig? Formbar? Haftend? Die Fingerprobe kann Hinweise auf die Bodenart geben. Foto: Patrick Pleul/dpa-tmn

Berlin. (dpa-tmn) Lehmig oder sandig? Wer seinen Boden kennt, kann gezielter düngen, bewässern und bepflanzen – das spart Zeit, Kosten und sorgt für gesunde Pflanzen und bessere Erträge. Doch wie findet man heraus, welchen Boden man im Garten hat?

Eine Möglichkeit: Man kann eine Bodenprobe in ein Labor schicken. In den Bundesländern gibt es Landwirtschaftliche Untersuchungs-

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote