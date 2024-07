Wer sitzt da und trällert so schön? Mit dieser App wird die Vogelbestimmung zum Kinderspiel. Merlin Bird ID kann Vögel anhand von Fotos, Gesängen oder anderen Merkmalen schnell und präzise identifizieren - und ist damit nicht nur etwas für Hobby-Ornithologen.

Die Anwendung ist kostenlos und läuft auf iOS- und Android-Geräten. Entwickelt wurde Merlin Bird ID vom Cornell Lab of Ornithology, einer Non-Profit-Organisation der Cornell University in New York.

Deren Macaulay Library, ein wissenschaftliches Archiv mit mehr als 14 Millionen naturkundlichen Audio-, Video- und Fotoaufnahmen, bildet die Datengrundlage zur Identifikation der Vögel.

Umfangreiche Funktionen zur Vogelbestimmung

Merlin Bird ID bietet verschiedene Methoden zur Vogelbestimmung: Nutzerinnen und Nutzer können Fragen beantworten, Fotos von Vögeln hochladen oder Vogelgesänge aufnehmen. Eine Registrierung wird abgefragt, ist aber nicht erforderlich.

Für detaillierte Informationen zu hier heimischen Vogelarten ist ein Download der Westeuropa-Region notwendig. Die Erkennung von Vogelstimmen per Soundaufnahme funktioniert aber auch so - zumindest die identifizierte Vogelart wird dann angezeigt.

Die App ermöglicht das Erstellen eigener Listen, um gesichtete Vogelarten zu dokumentieren und die persönliche Vogelsammlung zu erweitern.

Im Test funktioniert die Vogelerkennung gut. Besonders die Vogelerkennung mit hochgeladenen Fotos klappt zuverlässig. Leider werden die Ergebnisse nur mit dem englischen Namen angezeigt. Aus dem gesuchten Distelfink oder Stieglitz wird dann der European Goldfinch. Die Beschreibung der Vogelart ist aber in deutscher Sprache.

Fazit: Merlin Bird ID ist eine umfassende App, die Anfängern und auch erfahrenen Vogelbeobachtern hilft, die heimische Vogelwelt zu entdecken und zu dokumentieren.