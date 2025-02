Wer neue Sommerreifen sucht, ist mit Tests aktueller Modelle stets gut beraten. Diese finden sich in großen Autozeitschriften oder werden von Autoclubs durchgeführt. Der ADAC etwa hat sich gerade sportliche Sommerreifen in der Größe 225/40 R 18 genauer angesehen.

Dabei zieht der Club eine erfreuliche Bilanz: 11 der 18 Pneus für Preise zwischen rund 76 bis 146 Euro pro Stück wurden mit "gut" bewertet. Vier bekamen ein "befriedigend", zwei waren "ausreichend" und der günstigste Kandidat fiel mit "mangelhaft" (Note 5,5) durch.

Dieser zeigte nicht nur eine schwache Leistung auf trockener Straße. Das Ergebnis im Nassen war "erschreckend", so der ADAC. Hier kam der Reifen beim Bremsen aus Tempo 80 erst 17 Meter hinter dem Testsieger zum Stehen.

Diese Reifen rollen ganz nach vorn - aber auch günstigere sind gut

Die Nase vorn hat der "Continental SportContact 7" (133 Euro). Er konnte in allen Kategorien überzeugen und erreichte mit 1,8 die beste Note im Test. Der Reifen hatte den kürzesten Bremsweg auf nasser Straße. Zudem ließ sich auf nasser und trockener Straße "absolut sicher und leicht beherrschen", schreibt der Club in einer Mitteilung. Auch in der Umweltbilanz zeigte er sich gut.

Dahinter und ebenfalls "gut": Der "Bridgestone Potenza Sport" (121 Euro), der insgesamt die Note 1,9 erreichte. Dieselbe Note konnten auch der "Michelin Pilot Sport 5" (146 Euro) und der "Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6" (128 Euro) erreichen.

Aber Qualität hängt nicht nur am Preis: Mit "gut" und Noten zwischen 2,2 und 2,4 rollten auch 7 weitere Pneus vor – auch aus der mittleren Preisklasse. Sie zeigen dem Club zufolge, dass auch in diesem Segment eine gute Balance zwischen Fahrsicherheit, Umweltbilanz und Preis möglich sei. Der Günstigste im Test mit "gut" ist der "Nexen N Fera Sport" mit der Note 2,4 für rund 99 Euro.