Nach und nach fallen iPhone-Besitzerinnen und -Besitzer allerlei Dinge auf, die das jüngste Betriebssystem-Update ihren Telefonen beschert hat. Dazu zählt auch die Möglichkeit, vom iPhone 14 Pro an aufwärts die Breite des Lichtstrahls der Taschenlampe anzupassen, berichtet "Heise Online".

Zur Konfiguration des Strahls gelangt man demnach über das Gedrückthalten des Dynamic-Island-Bereichs, wenn die Taschenlampe aktiviert ist. Dann öffnet sich eine Animation, auf der sich das Licht zu einem Kegel bündeln oder stufenlos breit streuen lässt. Die Helligkeit der Taschenlampe lässt sich zusätzlich und wie zuvor auch schon in vier Stufen regeln.

Ideen gefragt: Wozu ist das gut?

Keine Frage: Die neue Einstellung ist eine nette Spielerei. Offen bleibt aber, ob sich tatsächlich Anwendungszwecke für die Strahlregulierung finden werden. Ob es sich am Ende um einen versteckten Aufruf zu einem Ideenwettbewerb handelt? McGyver lässt jedenfalls grüßen.

Handfester beziehungsweise mit Köpfchen kommt eine Neuerung für die Apple-Kopfhörer Airpods Pro daher. Mit der neuesten Firmware (7A294) und auf dem iPhone installierten iOS 18 gibt es nun die Möglichkeit, über Kopfgesten mit Sprachassistentin Siri zu kommunizieren.

Anrufe mit einem Nicken annehmen

Kommt etwa ein Anruf herein, lassen sich die Airpods Pro nun so einstellen, dass man anstatt Siri zu sagen, was sie tun soll, einfach nickt, um das Telefonat anzunehmen oder den Kopf schüttelt, um es abzulehnen.

Zudem hat Apple nach eigenen Angaben die Audioqualität von Telefonaten mit Airpods Pro für den Gesprächspartner verbessert. Und auch die Audio-Latenzzeit soll verkürzt worden sein, was insbesondere für Gamer wichtig ist. Welche Firmware-Version der Airpods aktuell installiert ist, erfährt man im Bluetooth-Menü des iPhones mit einem Tipper auf das "i"-Symbol bei den verbundenen Airpods.