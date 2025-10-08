Stuttgart. (dpa-tmn) Wer sich am Steuer ablenken lässt, steigert das Unfallrisiko. Doch moderne Technik im Auto selbst und das nahezu allgegenwärtige Smartphone locken unermüdlich – das wird schnell gefährlich.

Daher ist es auch etwa verboten, unterwegs elektronische Geräte wie Smartphone, Touch-Displays oder Navis am Steuer zu nutzen, wenn man das entsprechende Gerät dazu in der Hand