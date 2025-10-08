Mittwoch, 08. Oktober 2025

Verkehrssicherheit

Ablenkung am Steuer - Dies machen, das lieber lassen

Moderne Technik und Smartphones können am Steuer ablenken. Warum schon eine Sekunde Unaufmerksamkeit gefährlich werden kann – und wie sich das vermeiden lässt.

Bloß nicht ablenken lassen: So bleiben Sie beim Autofahren konzentriert. Foto: Jan Woitas/dpa-tmn​

Stuttgart. (dpa-tmn) Wer sich am Steuer ablenken lässt, steigert das Unfallrisiko. Doch moderne Technik im Auto selbst und das nahezu allgegenwärtige Smartphone locken unermüdlich – das wird schnell gefährlich.

Daher ist es auch etwa verboten, unterwegs elektronische Geräte wie Smartphone, Touch-Displays oder Navis am Steuer zu nutzen, wenn man das entsprechende Gerät dazu in der Hand