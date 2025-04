Berlin. (dpa-tmn) Mangelt es dem menschlichen Körper an bestimmten Hormonen, etwa in den Wechseljahren, kann eine Hormonersatztherapie helfen. Wer die auf der Haut, also in Form von Spray, Gel, Creme oder Salbe anwendet, sollte aber wissen: Möglicherweise landen die darin enthaltenen Hormone nicht nur im eigenen Körper, sondern auch in dem des Haustieres.

Durch die Hormonübertragung