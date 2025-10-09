Berlin. (dpa-tmn) Alle, die ihren PC oder ihr Notebook noch ein weiteres Jahr mit Windows 10 betreiben wollen oder müssen, sollten ab jetzt den Bereich "Updates & Sicherheit/Windows Update" in den Windows-Einstellungen im Blick behalten. Dort tauche nun auf ersten Rechnern der Registrierungslink zur angekündigten, einjährigen Supportverlängerung auf, berichtet das IT-Fachportal