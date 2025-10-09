Donnerstag, 09. Oktober 2025

zurück
Plus Supportverlängerung

Windows 10 - Registrierung für längeren Support startet

Microsoft beginnt, die Registrierung für die Supportverlängerung von Windows 10 freizuschalten. Wer das Betriebssystem noch ein weiteres Jahr sicher nutzen möchte, hat nun zwei Optionen.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 09:49 Uhr 1 Minute, 9 Sekunden

Umsteigern wird einiges bei Windows 11 vielleicht seltsam vorkommen. Vieles davon lässt sich aber wieder so einstellen, wie man es von Windows 10 gewohnt ist. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Alle, die ihren PC oder ihr Notebook noch ein weiteres Jahr mit Windows 10 betreiben wollen oder müssen, sollten ab jetzt den Bereich "Updates & Sicherheit/Windows Update" in den Windows-Einstellungen im Blick behalten. Dort tauche nun auf ersten Rechnern der Registrierungslink zur angekündigten, einjährigen Supportverlängerung auf, berichtet das IT-Fachportal