Von Constanze Werry

Unfreiwillige Wiederholungen von Silben, gedehnte Laute und Blockierungen, hörbar oder auch nicht hörbar – beim Stottern gerät der Redefluss ins Stocken. Rund 800.000 Menschen sind in Deutschland betroffen, davon deutlich mehr Männer als Frauen. Rund fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen stottern laut der Bundesvereinigung Stotterer-Selbsthilfe (BVSS) zumindest zeitweise.

Wann braucht mein Kind Hilfe? Dass der Redefluss in Stocken gerät, ist meistens im Alter zwischen zwei und vier Jahren der Fall. Oft handelt es sich um eine vorübergehende Phase – aber nicht immer.

Strengt sich das Kind beim Sprechen deutlich erkennbar an, verkrampft es sich und reagiert wütend, mit Weinen oder plötzlichem Schweigen auf stockendes Sprechen, können das Anzeichen für echtes Stottern sein. Ebenso wenn das Kind nicht mehr gerne redet oder bestimmte Begriffe und Laute vermeidet.

Machen sich Eltern Sorgen, sollten sie keine Scheu haben, einen Kinderarzt oder Logopäden aufzusuchen – ganz egal wie lange das Kind schon stottert. Gleichzeitig weist die Bundesvereinigung Stotterer-Selbsthilfe darauf hin, dass Sätze wie "Das verwächst sich..." irreführend sein können, mitunter sogar schädlich. Eine Stottertherapie sollte laut BVSS möglichst sechs bis zwölf Monate nach dem erstmaligen Stottern beginnen.

Kann Stottern auch bei Jugendlichen und Erwachsene noch behandelt werden? Ja. Eine deutliche Verbesserung des Redeflusses und damit auch Verbesserung der oft mit dem Stottern einhergehenden Belastung ist bis ins hohe Alter möglich.

Welche Therapien gibt es? Stottern gilt als gut behandelbar. Diagnose und Therapie liegen in Deutschland überwiegend in der Hand von Logopäden, sowie akademischen Sprachtherapeuten, Atem-, Sprech- und Stimmlehrern. Die Kosten werden in der Regel von gesetzlichen sowie privaten Krankenkassen übernommen. Für den Besuch bei einem qualifizierten Therapeuten ist eine ärztliche Verordnung notwendig.

Es gibt verschiedene Methoden der Therapie. Darunter das sogenannte "Fluency Shaping". Dabei wird durch eine veränderte Sprechweise das Stottern unterbunden. Auch der "Nicht-Vermeidungs-Ansatz", die Stottermodifikation, findet Anwendung. Das Stottern wird bei dieser Methode zugelassen, kann aber eigenständig verändert und kontrolliert werden. Möglich ist auch ein Ansatz, der beide Methoden kombiniert.

Experten sind sich einig, dass eine Stottertherapie umso aussichtsreicher ist, desto früher sie beginnt. Bereits bei Kleinkindern ist eine therapeutische Begleitung möglich. Dabei werden oft die Eltern in die Therapie eingebunden.

Wie finde ich einen geeigneten Therapeuten? Aufwand und Dauer der Behandlung sowie die dauerhafte Veränderung sind individuell mitunter sehr verschieden. Vorsicht ist daher bei allgemeinen Heilsversprechen geboten. Die BVSS hat zusammen mit dem Deutschen Bundesverband für Logopädie einen Leitfaden zusammengestellt, wie man einen geeigneten Therapeuten findet (www.bvss.de). Unter anderem sollte dieser innerhalb von 14 Tagen ein erstes Gespräch ermöglichen, Methode und Ziele der Therapie werden verständlich erklärt. Wird eine Therapie begonnen, sollten innerhalb von 20 bis 30 Sitzungen Veränderungen zu beobachten sein. Außerdem können geeignete Therapeuten auch Austauschmöglichkeiten mit anderen Eltern vermitteln.

Worauf kann ich im Gespräch mit stotternden Menschen achten? Ganz einfach: Es gelten dieselben Regeln wie für jedes andere höfliche Gespräch auch. Dazu gehört unter anderem, dass man sein Gegenüber ausreden lässt – auch wenn es vielleicht mal etwas länger dauert. Das Beenden der Sätze wird von stotternden Menschen oft als besonders demütigend empfunden. "Denken Sie daran, dass stotternde Menschen genau wissen, was sie sagen möchten und nur das Aussprechen manchmal etwas länger dauert", so die BVSS-Experten. Auch ungebetene Ratschläge wie "atme erst mal tief durch" sollte man sich verkneifen – auch wenn sie gut gemeint sind.