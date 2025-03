Von Sabine Meuter

München/Berlin. (dpa-tmn) Jahr für Jahr brüten Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erneut über ihrer Steuererklärung. Und jedes Jahr aufs Neue fragen sich viele: Welche Kosten kann ich gegenüber dem Finanzamt geltend machen?

Generell gilt: Der Fiskus erkennt eine ganze Reihe von Aufwendungen an. Sind sie in der Steuererklärung angegeben, senken sie in vielen