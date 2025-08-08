Von Ricarda Dieckmann

München/Berlin. (dpa-tmn) Cap auf dem Kopf, Sonnenbrille auf der Nase, Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor auf der Haut und natürlich die Kleidung, die unseren Körper umhüllt. Guter Schutz vor Sonnenbrand und Hautkrebs besteht aus mehreren Bausteinen.

Normale Alltagskleidung schützt in manchen Situationen allerdings nicht gut genug.