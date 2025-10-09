Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Fensterputzen, Aufräumen, saugen: Wer gerade nicht selbst Staubwedel oder Sauger schwingt, kann anderen Menschen dabei zugucken - in sozialen Medien wie Instagram, Tiktok und YouTube etwa.

Und nicht wenige Menschen tun dies auch: Laut einer YouGov-Umfrage unter 4.069 Social-Media-Nutzerinnen und -Nutzern sehen sich neun Prozent regelmäßig Inhalte rund um