Donnerstag, 09. Oktober 2025

Motivieren Putzvideos zur Hausarbeit?

Chaos beseitigen, Klo putzen, Geschirr spülen: Auf Instagram, YouTube und Co. finden man allerlei Inhalte rund ums Putzen und Aufräumen. Doch warum guckt man die? Eine Umfrage liefert Antworten.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 08:10 Uhr 1 Minute, 24 Sekunden

Putz- und Aufräumvideos sind auf Social Media beliebt – aber bringen sie auch echte Motivation zum Nachmachen? (zu dpa: «Social Media: Motivieren Putzvideos zur Hausarbeit?») Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Fensterputzen, Aufräumen, saugen: Wer gerade nicht selbst Staubwedel oder Sauger schwingt, kann anderen Menschen dabei zugucken - in sozialen Medien wie Instagram, Tiktok und YouTube etwa. 

Und nicht wenige Menschen tun dies auch: Laut einer YouGov-Umfrage unter 4.069 Social-Media-Nutzerinnen und -Nutzern sehen sich neun Prozent regelmäßig Inhalte rund um