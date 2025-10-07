München. (dpa-tmn) Denken Sie schon über passende Weihnachtsgeschenke nach? Warum auch - es sind ja noch ein paar Wochen Zeit, denken die einen. Wer bereits auf der Suche ist, sollte auf dem Schirm haben, dass "falsche" Geschenke durchaus das Potenzial haben, Beziehungen zu beeinflussen.

So ergab eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Appinio:

60 Prozent der Befragten wurden