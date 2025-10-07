Kann ein falsches Geschenk zur Beziehungskrise führen?
Jedes zweite Geschenk hat zumindest schon mal für Streit gesorgt, so eine Studie. Auch unerfreulich: Viele können sich kaum an ihre Geschenke aus dem Vorjahr erinnern. Wem die KI bei der Suche hilft.
München. (dpa-tmn) Denken Sie schon über passende Weihnachtsgeschenke nach? Warum auch - es sind ja noch ein paar Wochen Zeit, denken die einen. Wer bereits auf der Suche ist, sollte auf dem Schirm haben, dass "falsche" Geschenke durchaus das Potenzial haben, Beziehungen zu beeinflussen.
So ergab eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Appinio:60 Prozent der Befragten wurden