Eine gute Matratze muss nicht teuer sein. Das zeigt eine Untersuchung der Stiftung Warentest ("test", Ausgabe 10/2024). Insgesamt elf Matratzen mit 90 mal 200 Zentimeter Liegefläche hat sie untersucht. Im Fokus unter anderem: ihre Liegeeigenschaften und Haltbarkeit. Darunter waren fünf Federkernmatratzen zwischen 159 Euro und 350 Euro und sechs Schaumstoffmatratzen mit Preisen zwischen 160 Euro und 2000 Euro.

Die beste Federkernmatratze davon ("Valevåg" von Ikea) gibt es für 199 Euro, die beste Schaumstoffmatratze ("Max Foam" von f.a.n.) für 249 Euro. Insgesamt sind vier der aktuell getesteten Federkernmatratzen "gut", eine ist "befriedigend". Von den sechs untersuchten Schaumstoffmatratzen schneiden zwei "gut" ab, drei "befriedigend", darunter auch die teuerste im Test. Eine mittelpreisige Federkernmatratze erhält die Note "ausreichend". Sie riss im Dauerwalztest der Stiftung ein.

Schaumstoff für Frostbeulen

Doch worin unterscheiden sich Federkern- und Schaumstoffmatratzen eigentlich – und für wen sind sie geeignet? Für den Rücken spielt die Wahl zwischen beiden Matratzenarten laut der Stiftung Warentest jedenfalls keine große Rolle. Taschenfederkernmatratzen sind demnach aber meist schwerer als Schaumstoffmatratzen - und gut durchlüftet. Sie eignen sich deshalb gut für Menschen, die stärker schwitzen. Schaumstoffmatratzen haben hingegen für alle, die leicht frieren, den Vorteil, dass das Material gut isoliert.

Härte ist nicht alles - auch bei Schmerzen im Kreuz

Und dann gibt es unter ihnen auch noch die Matratzen mit viskoelastischem Schaum. Sie werden von den Herstellern laut der Stiftung Warentest mit Slogans wie etwa "passt sich dem Körper perfekt an", "einsinken und wohlfühlen" oder "hohe Druckentlastung" beworben.

Doch in puncto Liegekomfort und Druckverteilung fanden die Tester keine Unterschiede zu Matratzen ohne eine solche viskoelastische Schaumschicht. Auf guten Matratzen liegt man auch ohne dieses Extra genauso bequem, so das Urteil. Die Körperanpassung des Schaums habe sich im Labor allerdings bestätigt. Nur wie wohl man sich damit fühlt, das sei individuell verschieden.

Und auch wie hart oder weich eine Matratze sein soll, hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Anders als früher geraten, übrigens auch bei Menschen, die unter Kreuzschmerzen leiden. Letztendlich geht es darum, bequem zu liegen. Und das testet man am besten nicht nur beim kurzen Probeliegen im Geschäft, sondern etwas ausgiebiger. Praktisch dafür: Viele Anbieter gewähren der Stiftung Warentest zufolge eine Probezeit von bis zu 100 Tagen und nehmen die Matratze bei Nichtgefallen zurück. Hierüber informiert man sich also am besten im Vorfeld.