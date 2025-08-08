Chur. (dpa-tmn) Wer als Single allein auf Reisen geht, begegnet oft auch anderen Singles. Wäre es da nicht naheliegend, den Urlaub gleich auch als Partnersuche zu nutzen?

Beziehungscoach Margret Marincolo ist da skeptisch. "Urlaub ist eine Pause vom Alltag und eine Pause ist nicht die Realität. In ihr verhalten sich Menschen anders als gewöhnlich. Das verleitet dazu, in einen