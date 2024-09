Volvo probt den Aufstieg in die elektrische Oberklasse und bringt dafür im Oktober den EX90 an den Start. Der Geländewagen unter Strom kostet mindestens 83.700 Euro, teilte der Hersteller mit.

Dafür gibt es einen nüchtern und kühl gezeichneten Koloss von 5,04 Metern, der im Gegensatz zu Konkurrenten wie dem BMW iX oder dem Audi E-Tron sowie seinem Schwestermodell Polestar 3 die Option auf eine dritte Sitzreihe bietet. Wird die nicht genutzt, stehen im besten Fall knapp 2.000 Liter Kofferraum zur Verfügung, so Volvo weiter. Dazu gibt es – ebenfalls rar in dieser Klasse - einen kleinen Kofferraum im Bug (Frunk).



Den Antrieb übernimmt im Basismodell ein Heckmotor mit 205 kW/279 PS. Er ermöglicht bis zu 160 km/h und kommt mit seinem 104-kWh-Akku 580 Normkilometer weit.

Für mindestens 91.700 Euro baut Volvo auch zwei Motoren ein, steigert die Leistung auf bis zu 380 kW/517 PS, ermöglicht 180 km/h und installiert einen 111-kWh-Akku. Danach lädt der EX90 mit bis zu 250 kW und kann den Strom etwa zu Hause auch wieder abgeben.

Der XC90 bleibt aufgefrischt im Programm

Obwohl Volvo große Hoffnungen in sein neues Flaggschiff setzt und dafür in den USA eigens ein Werk gebaut hat, tritt sein Vorgänger noch nicht ab. Weil die elektrische Euphorie merklich nachlässt, bekommt der XC90 sogar noch einmal ein Facelift und geht laut Volvo zum Jahresende in die Verlängerung.