Knitterfalten lassen selbst frisch gewaschene Hemden, Blusen und Co. wie bereits (ein paar Mal zu oft) getragen aussehen. Sie sind nicht nur unschön, sondern auch sehr hartnäckig. Und man kann sich ihrer lediglich mithilfe des Bügeleisens entledigen - oder?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So auch für knittrige Kleidungsstücke. Sie sollen mithilfe eines selbstgemachten Sprays ganz ohne Bügeln wieder glatt werden.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp für knitterfreie Kleidung in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

So geht’s: 500 ml Wasser, zwei Teelöffel Haarspülung und einen Teelöffel weißen Essig miteinander mischen, in eine Sprühflasche geben und kräftig schütteln. Anschließend den Stoff mit der Mixtur besprühen. Wichtig dabei: das Kleidungsstück nur befeuchten nicht durchtränken. Anschließend Blusen, Hemden und Co. noch glatt ziehen und trocknen lassen - am besten auf einem Kleiderbügel. Fertig.

Lauwarmes Wasser für bessere Mischung

Und tatsächlich: Das Ergebnis kann sich sehen lassen. In unserem Test ist das Hemd sichtlich glatter geworden, Bügeln ersetzt die Spray-Behandlung aber leider nicht. Der Hack ist also vor allem für all jene ein Gewinn, die gar kein Bügeleisen besitzen - oder es nur sehr ungern herausholen.

Ein Tipp: Die Zutaten in der Sprühflasche mischen sich besser, wenn man lauwarmes statt kaltes Wasser nimmt. Sinnvoll außerdem: über der Bade- oder Duschwanne sprühen. Denn der Boden kann durch Conditionerspritzer ganz schön rutschig werden. Und auf der Nase landen will bei diesem Hack wohl niemand.