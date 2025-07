Im Sommer ist sie unser täglicher Begleiter: Die Sonnenbrille schützt unsere Augen vor UV-Strahlung. Sitzt sie etwas länger auf der Nase, hinterlässt sie bei vielen aber unschöne Abdrücke. Lässt sich das mit Hilfe eines Tricks verhindert?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So sollen sich die Abdrücke der Nasenpads einer Sonnenbrille mit Hilfe von Setting-Puder verhindern lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Puder-Tipp gegen Sonnenbrillen-Abdrücke in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Setting-Powder auf die Nasenpads der Brille tupfen - am besten über einer abwischbaren Unterlage. Anschließend die Sonnenbrille wie gewohnt aufsetzen.

Fazit: Die Abdrücke sind etwas weniger auffällig als ohne Puder. Ganz vermeiden lassen sie sich aber nicht. Wer will, kann Puder ebenfalls an den Stellen auf der Nase auftragen, wo die Brille sonst Abdrücke hinterlässt - um den Effekt zu verstärken. Wer die Abdrücke schnell kaschieren will, kann sie mit einem Concealer abdecken.