RNZ. Musik hören, Spiele zocken, Videos schauen, mit Freunden austauschen – da kommt einiges zusammen. Was tun, wenn Jugendliche nur noch Augen fürs Handy haben? Diese und viele weitere Fragen beantwortete ein Expertenteam der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bei einer Telefonaktion.

Wenn ich meinem Sohn sage, dass er zu viel am Handy ist, blockiert er völlig. Was kann ich tun? Versuchen Sie in einer ruhigen Stunde noch einmal ein Gespräch. Machen Sie Ihrem Sohn dabei keine Vorwürfe. Erklären Sie ihm, wie sein Verhalten auf Sie wirkt. So kann er erkennen, inwieweit Sie davon betroffen sind. Lassen Sie ihn ausreden, nehmen Sie seine Argumente ernst – auch wenn Sie sie nicht sofort nachvollziehen können. Vielleicht finden Sie einen Kompromiss, zum Beispiel feste Medienzeiten, mit denen beide leben können.

Gibt es Empfehlungen für Medienzeiten in den verschiedenen Altersstufen? Wenn ja, welche sind das? Als Richtwerte können gelten: für Zehn- bis Zwölfjährige eine Stunde pro Tag, für 13 bis 14-Jährige anderthalb Stunden; für 15 bis 16-Jährige zwei bis zweieinhalb Stunden. Wenn die Medien für schulische Aufgaben gebraucht werden, sollten diese Zeiten nicht mitzählen.

Bei uns gibt es ständig Probleme mit den Medienzeiten. Wie kann man das verhindern? Jugendliche sind eher dazu bereit, sich an Vereinbarungen zu halten, wenn sie in die Entscheidungen einbezogen wurden. Legen Sie gemeinsam in aller Ruhe fest, welche Medienzeiten für alle gelten sollen und seien Sie dabei Vorbild. Gut ist, eine zeitliche Obergrenze pro Tag festzulegen. So wird verhindert, dass das Wochenkontingent am Stück eingelöst wird.

Unser Sohn (16) spielt oft die halbe Nacht am Computer. Er sagt, das sei normal. Wie können wir ihn überzeugen, dass es nicht so ist? Möglicherweise möchte er das selbst prüfen. Sie können ihm dazu einen Selbsttest unter www.ins-netz-gehen.de empfehlen. Sollte sich herausstellen, dass er zu viel online unterwegs ist, bleiben Sie mit ihm im Gespräch, nehmen Sie seine Wünsche ernst und signalisieren Sie Verständnis. Vielleicht gelingen so gemeinsame Vereinbarungen, um schrittweise zu einer gemäßigten Mediennutzung zu gelangen.

Die Tochter meines Sohnes ist fünfzehn und kann daddeln, so lange wie sie will. Das schadet doch dem Kind, oder? Die exzessive Nutzung digitaler Medien kann zu problematischen Entwicklungen unter jungen Menschen führen. Für Eltern ist es eine echte Herausforderung, sie davor zu schützen. Doch die Auseinandersetzung mit den Eltern hilft den Jugendlichen, sich zu orientieren. Ermutigen Sie Ihren Sohn, das Thema wieder anzusprechen. Unterstützung findet er beispielsweise unter www.ins-netz-gehen.info/eltern.

Unsere Tochter (14) kennt kaum noch andere Beschäftigungen als ihr Handy. Was kann man dagegen tun? Gehen Sie in die Offensive. Rufen Sie einen medienfreien Abend oder einen medienfreien Tag aus. Kein Fernsehen, kein Smartphone, kein Computer – das gilt dann für die ganze Familie. Sie können "Offline-Aktivitäten" anbieten, wie gemeinsames Kochen, Backen, Basteln, Kino- und Theaterbesuche, Fotoalben anschauen, Würfel- und Kartenspiele… Bestimmt haben Sie noch mehr Ideen und Ihre Tochter vielleicht auch.

Info: BZgA-Infotelefon zur Suchtvorbeugung: 0221/89 20 31. Weitere Infos auch unter www.ins-netz-gehen.info mit E-Mail-Beratung, Beratungsstellen, Ratgeber für Eltern, Lehrer und Fachkräfte.