Von Christoph Jänsch

Berlin. (dpa-tmn) Er verdient deutlich mehr als sie. Oder umgekehrt. Gemeinsame Urlaube, große Anschaffungen, der Alltag – alles wird gemeinsam gelebt, aber unter Umständen nicht gleich finanziert. Einkommensunterschiede in Partnerschaften sind absolut keine Seltenheit – doch wie geht man damit um, ohne dass die Liebe leidet? Fünf Expertinnen und