Von Hilde Kraatz

Berlin. (dpa-tmn) Wespen spielen eine wichtige Rolle im Naturkreislauf, doch am eigenen Haus oder Schuppen mag man ihr Nest vielleicht nicht haben. Aus Angst vor Stichen oder auch Sorge vor Schäden an der Immobilie. Hängt noch eins an der Fassade, kann man es jetzt problemlos selbst entfernen.

Warum, das erklärt Insektenexpertin Laura Breitkreuz vom