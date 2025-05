Von Constanze Werry

Manchmal funktioniert es einfach nicht mehr. Jede dritte Ehe in Deutschland wird laut Statistischem Bundesamt geschieden. In der Regel gibt es dann jede Menge Konfliktpotenzial. Doch wer klug agiert, kann sich trennen ohne alles in Schutt und Asche zu legen. Und das auch, bevor die Kinder aus dem Haus sind und selbiges abbezahlt. Denn oft warteten Paare