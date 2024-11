Von Constanze Werry

Straftaten gegen Frauen nehmen in allen Bereichen zu. Das zeigt das aktuell vorgestellte "Bundeslagebild geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten". Ein Großteil der von Gewalt betroffenen Frauen erlebt diese nicht etwa durch Fremde auf der Straße, sondern zu Hause. Wie kann ich helfen, wenn jemand häuslicher Gewalt ausgesetzt ist – weil ich es ahne oder um Unterstützung gebeten werde? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Was versteht man unter häuslicher Gewalt? Gewalt hat viele Gesichter. Schläge, Tritte, Schütteln und Würgen oder das Bewerfen mit Gegenständen, sexuelle Belästigung, Nötigung und Vergewaltigung zählen ebenso dazu wie übermäßige Eifersucht, soziale Kontrolle und Isolation, Beleidigungen, Demütigungen, Drohungen, Nachstellen und Verfolgen, Bevormundung oder auch ökonomische Kontrolle.

Wie kann ich häusliche Gewalt als Außenstehender erkennen? "Das ist sehr unterschiedlich. Ein Indiz kann sein – muss aber nicht – dass bei einer nahestehenden Person eine Wesensveränderung stattfindet oder wenn sie zum Beispiel auf einem Fest, bei dem der Partner dabei ist, von diesem öffentlich lächerlich gemacht wird", erläutert Silvia Zenzen vom Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland ("bff").

Auch das häufige Absagen von Verabredungen oder wenn sich die Person insgesamt sehr zurückzieht, kann das unter Umständen ein Hinweis darauf sein, dass etwas nicht stimmt. Dasselbe gilt, wenn die Person Wünschen des Partners oder der Partnerin immer Vorrang einräumt. Und natürlich können Verletzungen ein Indiz sein – gerade auch, wenn auf Nachfragen ausweichend reagiert wird, wie der "bff" in seiner Broschüre "An ihrer Seite" schreibt.

Wenn ich den Verdacht habe, dass es bei jemandem zu häuslicher Gewalt kommt – wie kann ich helfen? "Bei einer nahestehenden Person kann ich zum Beispiel ansprechen, ob alles okay ist, ob sie zufrieden ist", gibt Zenzen ein Beispiel. "Wichtig ist, dabei nicht zu konfrontativ vorzugehen", rät die Expertin. Denn sonst zieht sich die Betroffene womöglich zurück. Denn das Thema ist außerordentlich schambehaftet.

Steht man der Person nicht besonders nah – handelt es sich etwa um eine Nachbarin, kann man versuchen diese anzusprechen, wenn sie alleine ist. "Bei Geräuschen aus der Nachbarwohnung, bei denen man das Gefühl hat, das hört sich nicht gut an, kann man versuchen die Eskalation zu unterbrechen, indem man etwa klingelt und fragt: ,Haben Sie mal zwei Eier für mich’", so Zenzen. Bei akuter Gefahr gilt: Die Polizei anrufen.

Und was ist, wenn ich direkt um Unterstützung gebeten werde? "Das Wichtigste ist zuzuhören und da zu sein", macht Zenzen klar. Ratschläge, auch wenn sie gut gemeint sind, wie etwa "Dann trenn dich doch" seien wenig konstruktiv und – oft ungewollt – entmündigend. "Besser ist es konkret zu fragen: ,Was möchtest du?’, ,Was brauchst du?’ und ,Was kann ich tun?’", rät die Expertin. Man kann Betroffenen beispielsweise auch anbieten, sie zu einer Beratungsstelle oder zur Polizei zu begleiten. Auch kann man Hilfe bei der Wohnungssuche anbieten.

"Dazu gehört aber auch – und das kann wirklich schwierig sein – zu akzeptieren, wenn erst mal keine Trennung gewünscht ist", macht Zenzen klar, "etwa wegen finanzieller Abhängigkeit oder der Gefahr einer Eskalation."

Frauenberatungsstellen bieten eine wichtige Anlaufstelle – für Betroffene selbst und für Menschen, die helfen wollen. "Sie können auch bei der Planung einer ,Flucht’ helfen" erläutert die Expertin. Hilfestellung leisten sie auch, wenn Kinder involviert sind oder es um die Gefahr einer Eskalation geht. "Wichtig ist, keine voreiligen Schritte zu unternehmen", so Zenzen. "Gegebenenfalls ist es wichtig, Sicherheitsmaßnahmen vorzubereiten." Denn ein proaktives Eingreifen seitens der Polizei sei nicht so einfach.

Info: Informationen, Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe unter www.frauen-gegen-gewalt.de.