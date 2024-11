csw/tmn. Ob aus Liebe zur Umwelt oder aus gesundheitlichen Gründen, wie etwa bei einer Schwangerschaft – zahlreiche Menschen verzichten auf Fisch. Das bedeutet aber nicht, dass sie den Fischgeschmack ganz aufgeben müssen. Die Regale im Supermarkt bieten mittlerweile eine Vielzahl von Fischersatzprodukten. Aber auch zu Hause lassen sich viele Fischgerichte einfach und lecker pflanzlich zubereiten.

Algen sorgen dabei für den typischen Fischgeschmack. Kombiniert werden sie beispielsweise mit Aubergine, Jackfrucht, Pilzen, Artischockenherzen oder auch dem Alleskönner Tofu. Aber auch Karotten kommen zum Einsatz.

> Jod und Omega-3-Fettsäuren: Algen als Geschmacksgeber haben zudem den Vorteil, dass sie Jod liefern, genau wie der echte Fisch. Dennoch sollte man je nach Algen-Produkt die Jodmenge im Blick haben, sagt Jana Fischer von der Verbraucherzentrale Hamburg. "Auf einigen, vor allem konzentrierten Produkten steht drauf, wie viel Jod enthalten ist." Beispiel Algenflocken: Pro Tag sollte man je nach Sorte höchstens ein bis zwei Esslöffel davon nehmen, so Fischer.

Was die Fischalternativen nicht liefern, sind die gesunden Omega-3-Fettsäuren von echtem Fisch. Die Ernährungsexpertin empfiehlt daher, vor allem in der veganen und vegetarischen Küche zu Raps- oder Leinöl zu greifen. "Die haben eine recht gute Fettzusammensetzung. Auch bei Fertigprodukten kann man entsprechend darauf achten, was für Öl enthalten ist."

> Karottenlachs: Er bietet eine Alternative etwa beim klassischen Lachsbrötchen oder beim Brunch in Kombination mit Rührei. Wer sich erst mal an vegane Fischalternativen herantasten will: Dieses Rezept kommt auch ohne Algen aus.

Für 4 Portionen: 3 Karotten, 2 EL Rapsöl, 2 TL Sojasoße, ½ TL Rauchsalz, 1 EL Apfelessig und 1 TL Ahornsirup.

Die Karotten der Länge nach mit einem Sparschäler in dünne Streifen hobeln. Anschließend die Streifen für drei bis vier Minuten in ungesalzenem Wasser kochen, anschließend abgießen und kalt abschrecken. Die abgetropften Karotten in der aus den übrigen Zutaten hergestellten Marinade ein bis zwei Tage ziehen lassen. Wer möchte, kann noch getrocknete Nori-Algen untermischen. Sie sorgen – wie eingangs bereits gesagt – für ein besonders fischähnliches Aroma. Der Karottenlachs hält sich rund zwei Wochen.

> Sushi ohne Fisch: Ein bisschen Aufwand bedeutet es schon, wenn man Sushi selber machen will. Dafür schmeckt es aber auch lecker. Wer sich alleine nicht rantraut, kann auch Freunde einladen. Gemeinsam geht es besser von der Hand und der Spaß beim Zubereiten und Essen wird leicht zum Höhepunkt der Woche.

Wie generell bei Sushi gibt es zahlreiche Varianten. Für die Zubereitung zu Hause eignen sich vor allem Maki – also die in Nori-Algen eingewickelten Rollen.

Für 6 Portionen werden benötigt: 380 g Sushi-Reis, 1 Gurke, 1 Avocado, 1 Karotte, 3 EL Reisessig, 1 EL Zucker, 1 TL Salz und nicht zu vergessen 6 Nori-Algen-Blätter. Außerdem benötigt werden eine Sushi-Matte zum Rollen, Sojasoße, eingelegter Ingwer und Wasabi.

Zunächst den Reis entsprechend der Packungsanweisung zubereiten. Wer will, kann für einen intensiveren Fischgeschmack Kombu-Alge mitkochen. Wenn der Reis fertig ist, diesen fünf Minuten ausdampfen lassen. Zucker im Reisessig auflösen und mit dem Reis vermischen.

Während der Reis weiter abkühlt die Karotte der Länge nach vierteln und einige Minuten kochen – die Karottenviertel sollten noch leichten Biss haben. Gurke entkernen und in feine Streifen schneiden. Die Avocado halbieren und – nachdem Kern sowie Schale entfernt wurden – ebenfalls in nicht zu dicke Streifen schneiden.

Ein Nori-Blatt unter lauwarmes Wasser halten und mit der rauen Seite nach oben auf der Matte platzieren. Auf der unteren Hälfte etwas Reis verteilen. Den Reis mit jeweils einem Streifen Gurke, Karotte und Avocado belegen. Dann das Nori-Blatt mit Hilfe der Matte einrollen und etwas Wasser auf dem Rand festkleben. Dann heißt es Endspurt: Die fertigen Rollen mit einem wirklich scharfen Messer in mundgerechte Röllchen zerteilen und mit Sojasoße, eingelegtem Ingwer und Wasabi genießen.