Von Gregor Tholl

Berlin. (dpa) Schnitte, Stulle, Bütterken, Knifte, Bemme: Das belegte Brot hat viele Namen. In Deutschland ist es ein wichtiges kulinarisches Kulturgut, wenn man so will. Es ist ein Klassiker bodenständiger Energiezufuhr.

Ob zum Frühstück, als Zwischenmahlzeit, Mittagssnack oder als Abendbrot - das Butterbrot ist populär und scheint