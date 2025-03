Von Anissa Brinkhoff

Berlin. (dpa-tmn) Frauen verdienen in Deutschland weniger als Männer, arbeiten häufiger in Teilzeit und übernehmen einen Großteil der unbezahlten Care-Arbeit - etwa die Kinderbetreuung. Auf diesen Umstand macht der einmal im Jahr stattfindende Equal Pay Day (2025 am 7. März) aufmerksam.

Oft sind geringere Rentenansprüche, ein erhöhtes Risiko für Altersarmut