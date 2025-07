EILMELDUNG 13:31 Uhr

Hubschrauber in Sachsen abgestürzt

Ein Helikopter ist in der Nähe von Grimma in Sachsen in einen Fluss gestürzt. Das bestätigte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Landkreis Leipzig. Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.