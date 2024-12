Langes Stehen wird für einige Menschen schnell unangenehm: Es zieht im Rücken, man fühlt sich irgendwie steif.

Das kann unterschiedliche Gründe haben, so die Aktion Gesunder Rücken (AGR). Vielleicht war die Schuhwahl nicht die richtige: Dicke Sohlen oder hohe Absätze können für eine ungesunde Körperhaltung und damit für Fehlbelastungen sorgen - Muskeln im Rücken verspannen sich.

Was bei langem Stehen ebenfalls typisch ist: Wir fallen ins Hohlkreuz oder lassen die Schultern stark nach vorn hängen. Oft verlagern wir das Gewicht auf ein Bein - Startpunkt für eine einseitige Belastung der Rückenmuskulatur, so die AGR. Verstärkt wird die übrigens, wenn wir auf einer Schulter eine schwere Handtasche hängen haben.

3 Tipps bei akuten Rückenschmerzen

Was hilft also, wenn der Rücken bereits auf sich aufmerksam macht? Die Rücken-Experten raten zu sanften Bewegungen. Ein paar Schritte gehen, die Schultern kreisen oder den Rücken vorsichtig hin und her bewegen - das kann Verspannungen lösen.

Außerdem lohnt es sich, die eigene Körperhaltung zu checken: Stehe ich gerade, verteile ich mein Körpergewicht gleichmäßig auf beiden Beinen? Die Schultern lässt man am besten sanft nach hinten und unten fallen.

Auch kleine Übungen tun den verspannten Muskeln gut. Zum Beispiel die Vorbeuge: Dafür lässt man Rücken, Arme und Kopf nach unten aushängen - und richtet sich dann langsam und sanft wieder auf.