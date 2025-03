Wie lange ist ein Ei haltbar? Dafür gibt es in Europa eine gesetzliche Regelung. "Ein Ei ist grundsätzlich 28 Tage nach dem Legen haltbar", sagt Hans-Peter Goldnick, Vorsitzender des Bundesverbands Ei. "Das bedeutet aber nicht, dass das Ei am 29. Tag schlecht ist."

Kauft man auf einem Hof oder im Supermarkt ein, bekommt man hierzulande frische Eier. Dementsprechend dürften sich diese noch eine Weile zu Hause halten - am besten dunkel und nicht zu warm gelagert. Wer sich dennoch nicht sicher ist, ob das Ei noch verwendet werden kann, hier sind zwei verschiedene Frischetests:

1. Der Wassertest

Sie legen das Ei in eine Schüssel mit Wasser. "Je höher es im Wasser schwimmt, desto größer ist die Luftkammer im Ei", sagt Hans-Peter Goldnick. "Und je größer die Luftkammer ist, desto älter ist das Ei." Schwimme das Ei tatsächlich an der Wasseroberfläche, rät der Ei-Experte vom Verzehr ab.

"Ich würde es zumindest nicht mehr zum Beispiel als gekochtes Ei essen", sagt Goldnick. "Man kann es höchstens noch für einen Teig verwenden."

2. Der Eiklar-Check

Wenn Sie das Ei aufschlagen, sind bei einem frischen Ei Außen- und Innenhof des Eiweißes deutlich zu erkennen. "Das Eiklar ist außen ein bisschen flacher und innen etwas höher, darauf sitzt der Dotter", sagt Goldnick. "Je älter das Ei ist, desto mehr verändert sich die Eiweißstrukur und Sie können Innen- und Außenhof nicht mehr unterscheiden, das verläuft ineinander."

Wer ein altes Ei in die Pfanne haue, habe diese voll mit dem einen Ei. "Bei frischen Eiern können Sie mehrere Eier nebeneinander in eine Pfanne setzen", so der Experte.

Ältere Eier seien aber immer noch genießbar. "Ein Anzeichen, ein Ei nicht mehr zu essen, ist ein nicht mehr klares Eiweiß", sagt Hans-Peter Goldnick. Außerdem rieche das Ei dann schlecht.