Mainz (dpa/lrs) - Der Vorstoß Hessens für ein weitreichendes Handyverbot in Schulen hat Bewegung in das Thema auch in Rheinland-Pfalz gebracht. Dort gehen die Meinungen, wie mit Smartphone und Co. umzugehen ist, weit auseinander - innerhalb wie außerhalb der Politik.

Wie sind die Regelungen in Rheinland-Pfalz?

Derzeit ist der Gebrauch von privaten Smartphones