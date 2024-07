Bis zu 20 Mal im Jahr kann Sahara-Staub über Deutschland hinwegziehen und sich auch auf Autos absetzen. Darauf macht der Auto Club Europa (ACE) aufmerksam. 

Der Staub auf dem Auto ist erst einmal kein Problem. Allerdings kann es bei falscher Reinigung zu Sch├Ąden kommen. Und zwar dann, wenn beim Abwaschen zu wenig Wasser zum Einsatz kommt. Denn der Staub besteht aus feinen Sandk├Ârnern, die auf dem Autolack, den Scheiben oder den Kunststoffoberfl├Ąchen Kratzer hinterlassen k├Ânnen.┬á

Daher ist vor der Fahrt durch die Waschanlage eine gr├╝ndliche Vorw├Ąsche mit viel Wasser etwa in einer Waschbox oder auf einem Waschplatz ratsam. Die automatisierte Vorw├Ąsche als Bestandteil des Waschprogramms ist laut ACE nicht ausreichend.

Lappen k├Ânnen wie Schmirgelpapier wirken

Wichtig: Auf B├╝rsten und Lappen bei der Vorw├Ąsche verzichten - sie k├Ânnen wie Schmirgelpapier wirken und zu Kratzern im Lack f├╝hren. Am besten zun├Ąchst das Auto gro├čz├╝gig mit einem Hochdruckreiniger vom Schmutz-Sand-Gemisch befreien.

Vor der Fahrt in die Waschanlage m├╝ssen die Scheiben, Scheinwerfer und R├╝ckleuchten so von Schmutz befreit werden, dass die Sicht nicht eingeschr├Ąnkt ist und man im Zweifel auch bei Nacht f├╝r andere gut sichtbar ist. Gegebenenfalls muss man also zun├Ąchst die Scheiben mit ausreichend klarem Wasser absp├╝len. Eine komplette Autow├Ąsche von Hand auf der Stra├če oder auf dem eigenen Grundst├╝ck ist vielerorts nicht erlaubt.