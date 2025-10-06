Mittwoch, 08. Oktober 2025

zurück
Plus Auskurieren, bitte!

5 Fragen zu verschleppten Erkältungen

Der Alltag muss doch weitergehen - und das Training vielleicht auch. So denken viele und kurieren Infekte nicht anständig aus. Welche Folgen das haben kann und wann ein Arztbesuch angesagt ist.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 09:09 Uhr 3 Minuten, 6 Sekunden
Auch wenn eine Erkältung einem nie so recht in den Terminplan passt: Hat es einen erwischt, sollte man sich lieber etwas zurücknehmen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Pauline Jürgens

Berlin. (dpa-tmn) "Das bisschen Husten und Schnupfen wirft mich nicht aus der Bahn": Kennen Sie Gedanken wie diesen? Powern Sie auch mit kratzendem Hals und müdem Körper weiterhin durch - vielleicht, weil es gefühlt nicht anders geht?

Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen: Unser Körper braucht bei einer Erkältung vor allem eines: Ruhe, damit das Immunsystem